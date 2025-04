Game-experience.it - Nintendo rinvia l’apertura dei preordini di Nintendo Switch 2 in USA a causa dei dazi di Trump

ha annunciato che idi2 negli Stati Uniti subiranno un rinvio adei nuoviimposti dall’amministrazione. Sebbene il lancio della console sia confermato per il 5 giugno 2025, l’azienda ha deciso di posticiparedei, inizialmente prevista per il 9 aprile 2025, per valutare l’impatto economico deisul mercato statunitense. La Grande N ha comunque precisato che il lancio resta fissato il 5 Giugno 2025 anche in USA.Come leggiamo su GameSpot, la decisione dideriva dalla necessità di comprendere meglio come le nuove tariffe influenzeranno i costi e la distribuzione della console sul territorio americano. Attualmente, la2 è prevista in due configurazioni: la versione standard a $450 e un bundle con Mario Kart World a $500.