Lugo Vintage Festival caccia all’affare | 2 chilometri di bancarelle

(Ravenna), 4 aprile 2025 – La 37° edizione delentra nel vivo. Gli eventi principali, concentrati nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile, dopo l’inaugurazione della mostra ‘Pictures of you’ organizzata alle 18 di venerdì 4, sono dedicati in particolare alla musica. Dalle 10 alle 20 e, domenica dalle 10 alle 19, l’appuntamento è ovviamente con i 300 espositori selezionati di età compresa fra i 13 e gli 83 anni provenienti da tutta Italia in un raggio che spazia da Trieste a Roma, per un totale di quasi duedi banchi nei quali saranno esposti capi di abbigliamento, accessori, complementi di arredo e tanto altro. Il programma degli eventi e le novità Alle 17 di sabato ci sarà il primo degli eventi collaterali con l’esibizione live la Glory Days Band- Bruce Springsteen songs alle Pescherie della Rocca organizzata da Rebel House e Associazione Nebraska seguita, alle 21,30 dall’after party con Darko/Mat7Reggis che destinerà parte del ricavato all’associazione TBA per le attività di sostegno alle famiglie affette da malattie neuro degenerative.