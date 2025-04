Controlli antidroga nei pressi delle scuole | sanzionato un giovane e sequestrato hashish

Modenatoday.it - Controlli antidroga nei pressi delle scuole: sanzionato un giovane e sequestrato hashish Leggi su Modenatoday.it Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, in collaborazione con la Polizia Locale dotata di unità cinofila specializzata nella ricerca di stupefacenti, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree adiacenti agli istituti.

Controlli antidroga nei pressi delle scuole: sanzionato un giovane e sequestrato hashish. Servizio antidroga all'orario di uscita da scuola, studenti controllati a campione. Controlli antidroga a scuola: arrestato 16enne. Controlli antidroga delle forze dell'ordine presso le scuole, identificati giovani. Controlli antidroga vicino alle scuole: il cane Edo scova hashish in una cassetta foto. Controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Oristano con i cani antidroga di Cagliari nei pressi delle scuole..

