Ilfoglio.it - Rigidità o libertà? Come regolarsi con social e figli minorenni

Leggi su Ilfoglio.it

Conservatore: Dategli pure lo smartphone, se proprio non potete farne a meno, ma lasciate fuori i. Se vostroo ha meno di 16 anni, TikTok non è un diritto: è una trappola. Vi hanno convinto che togliere lo schermo siatogliere l’aria. Ma l’aria, finché non c’erano gli smartphone, si respirava meglio. Il problema non è solo il contenuto: è il tempo, l’assuefazione, l’ansia da notifica. Progressista: Giusto preoccuparsi, ma attenzione al moralismo reazionario. Isono l’ambiente in cui crescono. Non possiamo semplicemente vietarlo: dobbiamo insegnargli a starci dentro. Educare alla navigazione, non chiudere il porto. E poi: chi decide cosa è tossico? Un algoritmo statale? Un genitore nostalgico? Conservatore: Il genitore, appunto. Che oggi abdica. L’educazione si fa con i no.