Terremoto in Myanmar le rovine dell’antico monastero distrutto dal sisma

monastero Maha Aungmye Bonzan, comunemente noto Me Nu Brick, giace ora in rovina dopo il Terremoto in Myanmar della scorsa settimana. Il secolare monastero è uno degli edifici distrutti a Mandalay, vicino all’epicentro del sisma, di magnitudo 7.7. Anche il ponte Ava in città è crollato nel fiume Irrawaddy. Una settimana dopo il Terremoto, che ha ucciso più di 3.300 persone, le squadre di ricerca continuano a estrarre corpi dalle rovine degli edifici. Lapresse.it - Terremoto in Myanmar, le rovine dell’antico monastero distrutto dal sisma Leggi su Lapresse.it L’anticoMaha Aungmye Bonzan, comunemente noto Me Nu Brick, giace ora in rovina dopo ilindella scorsa settimana. Il secolareè uno degli edifici distrutti a Mandalay, vicino all’epicentro del, di magnitudo 7.7. Anche il ponte Ava in città è crollato nel fiume Irrawaddy. Una settimana dopo il, che ha ucciso più di 3.300 persone, le squadre di ricerca continuano a estrarre corpi dalledegli edifici.

VIDEO Myanmar, le rovine dell'antico monastero distrutto dal sisma - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Terremoto in Myanmar, le rovine dell’antico monastero distrutto dal sisma - L’antico monastero Maha Aungmye Bonzan, comunemente noto Me Nu Brick, giace ora in rovina dopo il terremoto in Myanmar della scorsa settimana. Il secolare monastero è uno degli edifici distrutti a Man ... (msn.com)

Terremoto e dittatura: macerie sulle rovine di Myanmar - Il terremoto più devastante degli ultimi anni piomba su uno dei paesi più disastrati del mondo, il Myanmar, che vive un eterno stato di emergenza, soggiogato da una feroce dittatura militare ... (huffingtonpost.it)

Terremoto in Myanmar: cosa c’è da sapere e cosa stiamo facendo - Secondo le ultime notizie, stati confermati più di 1.700 morti e almeno 3.400 feriti a causa del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar il 28 marzo, distruggendo edifici e interrompendo ... (savethechildren.it)