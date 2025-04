Per ora nessuna concreta minaccia terroristica al Giubileo dice il prefetto di Roma

Giubileo 2025 al momento non ci sono "indicazioni concrete di minacce" terroristiche, ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, intervenuto a un evento organizzato alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia. Leggi su Fanpage.it Per quanto riguarda il2025 al momento non ci sono "indicazioni concrete di minacce" terroristiche, ha spiegato ildi, Lamberto Giannini, intervenuto a un evento organizzato alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia.

Per ora nessuna concreta minaccia terroristica al Giubileo, dice il prefetto di Roma. Autotrasporto, tensione con il governo: Trasportounito minaccia il fermo. Maltempo e dissesto idrogeologico ad Arliano: il problema irrisolto della strada del deposito dell’acqua. Cardiologia, reparto chiuso ed è polemica: «?Sono stati bloccati i ricoveri. Alcuni degenti sono stati dimessi. Armi Nato contro la Russia: Sunak, Macron, Scholz e Tusk hanno detto sì e ora anche Biden ci pensa - Sette feriti tra cui un bambino di 4 anni, nell'attacco russo su un villaggio nel Donetsk. Champions League, le minacce dell'Isis sui big match dei quarti: «Ammazzateli tutti». Controlli rafforzati a Londra, Parigi e Madrid. Ne parlano su altre fonti

Per ora nessuna concreta minaccia terroristica al Giubileo, dice il prefetto di Roma - Per quanto riguarda il Giubileo 2025 al momento non ci sono "indicazioni concrete di minacce" terroristiche, ha spiegato il prefetto di Roma ... (fanpage.it)

Mattarella, il Cremlino ora passa alle minacce: «Non sa difendersi, quindi attacca invano. Perché? Lo vedrete più avanti» - Sempre lo stesso ritornello, a cui però il Cfremlino stavolta aggiunge una nota di minaccia concreta ... L'articolo Mattarella, il Cremlino ora passa alle minacce: «Non sa difendersi, quindi ... (msn.com)