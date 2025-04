San Salvatore Telesino festa del fine Ramadan al Cipia | Condividere per conoscere

festa del fine Ramadan che si è tenuta oggi venerdì 4 aprile presso il Salone dell’ex Municipio di San Salvatore Telesino, un evento carico di significato e partecipazione, promosso all’interno delle attività extrascolastiche del CPIA Benevento – sede di San Salvatore Telesino.Una festa che è diventata simbolo di integrazione reale, nata dalla sensibilità dell’Istituzione scolastica e dal lavoro sinergico con l’équipe della Cooperativa San Rocco, ente attuatore del SAI Solopaca e degli altri SAI, in cui tanti ragazzi stanno seguendo percorsi di alfabetizzazione, certificazione linguistica e diploma di terza media. Proprio loro, studenti di ogni religione ed etnia, hanno organizzato con entusiasmo ogni dettaglio della giornata. Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, festa del fine Ramadan al Cipia: “Condividere per conoscere” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUna sala gremita, un buffet colorato e multiculturale, sorrisi, abbracci e abiti tradizionali da tutto il mondo: è ladelche si è tenuta oggi venerdì 4 aprile presso il Salone dell’ex Municipio di San, un evento carico di significato e partecipazione, promosso all’interno delle attività extrascolastiche del CPIA Benevento – sede di San.Unache è diventata simbolo di integrazione reale, nata dalla sensibilità dell’Istituzione scolastica e dal lavoro sinergico con l’équipe della Cooperativa San Rocco, ente attuatore del SAI Solopaca e degli altri SAI, in cui tanti ragazzi stanno seguendo percorsi di alfabetizzazione, certificazione linguistica e diploma di terza media. Proprio loro, studenti di ogni religione ed etnia, hanno organizzato con entusiasmo ogni dettaglio della giornata.

