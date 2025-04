Tpi.it - Taken – La vendetta: quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

– La: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, 4 aprile 2025, alle ore 21.20 va in onda su Italia 1– La, ildel 2012 diretto da Olivier Megaton. Luc Besson ha firmato la sceneggiatura e la storia è un sequel di “Io vi troverò”, pellicola del 2008 con protagonista ancora una volta Liam Neeson. Nel 2015 invece è uscito il terzo3 – L’ora della verità, che ha completato il ciclo cinematografico. Ma qual è la trama e chi fa parte del cast? Scopriamo insieme tutte le informazioni necessarie.TramaIl protagonista è ancora una volta Bryan Mills, ex agente della CIA, reduce da una missione di salvataggio molto rischiosa. Sua figlia però è sana e salva, lontana dalle grinfie del traffico illecito di esseri umani. Eppure, dall’indagine di Mills, è emerso un fattore allarmante e cioè che le sfere più alte del governo e delle autorità francesi fanno parte di quel mondo illegale, motivo per cui l’ex agente è entrato nel loro mirino e tutti vogliono tappargli la bocca una volta per tutte.