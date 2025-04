Diredonna.it - Le più belle canzoni e frasi celebri di Francesco De Gregori

Poesia e risvolti sociali, figure retoriche e immagini intense. Difficile condensare in poche parole l’arte musicale diDe: non solo il cantautore ha scritto per sé, ma ha collaborato anche con altri colleghi, da Lucio Dalla a Fabrizio De André. Tra il 1972 e i 2024 ha pubblicato 22 album in studio più altri 17 dal vivo. Ma per capire meglio, è necessario affidarsi alle sue stesse parole.Lepiù intense tratte dai testi di DeLa poesia è dappertutto nei brani di De, basta sfogliarne i testi per coglierla:Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei niente da dire, e non c’è niente da capire.(da Niente da capire)E la vita Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno, quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo, devi rischiare la notte, il vino, e la malinconia, la solitudine e le valigie di un amore che vola via.