Quifinanza.it - Meloni, stop Green Deal sull’automotive: “Ora voglio trattare con Trump”

In risposta ai dazi Usa, che rischiano di colpire con particolare durezza il settore dell‘automotive, Giorgiainvoca la parziale sospensione deleuropeo.Ma la premier punta anche a una deroga al Patto di stabilità e ad una accelerazione della riforma del mercato elettrico, considerati i costi dell’energia in Italia, più alti che all’estero.sui dazi Usa“Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto”, ha detto Giorgiariferendosi ai dazi a margine della visita sulla nave Amerigo Vespucci a Ortona.Se nei giorni precedenti la premier aveva dichiarato che i dazi si affrontano con la “diplomazia”, anche l’ultima esternazione è piuttosto composta:“Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni, che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé.