Rocco Papaleo | Il sesso lo liberalizzerei Non escludo attrazione per altri uomini alcuni mi affascinano

Rocco Papaleo il sesso è liberta e ammette di essere affascinato anche da altri uomini. L’attore e regista lucano si confessa a Ciao Maschio, nella prima puntata di domani sera (gli altri ospiti sono Piero Marrazzo e Ivan Zazzaroni) della nuova edizione del programma di Nunzia De Girolamo in seconda serata su Rai 1.Credo che il sesso sia un po’ sopravvalutato, o comunque posizionato male. In fondo il sesso puro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo liberalizzerei. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento, quello più puro, quello più romantico, ad altro. Li dividerei un po’. Poi c’è il sesso col sentimento, che è ancora un’altra cosa, è un po’ cristiano, cattolico, quello che si fa per la procreazione, o anche per stare bene insieme, quando una coppia riesce ad essere anche libera sessualmente, a giocare un po’ col sessoafferma Papaleo, aggiungendo quella che definisce “l’esplorazione verso altri lidi, che è poi quello che ha contraddistinto la mia vita, cioè l’attenzione verso altre donne, o verso altri uomini o altre cose”. Davidemaggio.it - Rocco Papaleo: “Il sesso lo liberalizzerei. Non escludo attrazione per altri uomini, alcuni mi affascinano” Leggi su Davidemaggio.it Perilè liberta e ammette di essere affascinato anche da. L’attore e regista lucano si confessa a Ciao Maschio, nella prima puntata di domani sera (gliospiti sono Piero Marrazzo e Ivan Zazzaroni) della nuova edizione del programma di Nunzia De Girolamo in seconda serata su Rai 1.Credo che ilsia un po’ sopravvalutato, o comunque posizionato male. In fondo ilpuro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento, quello più puro, quello più romantico, ad altro. Li dividerei un po’. Poi c’è ilcol sentimento, che è ancora un’altra cosa, è un po’ cristiano, cattolico, quello che si fa per la procreazione, o anche per stare bene insieme, quando una coppia riesce ad essere anche libera sessualmente, a giocare un po’ colafferma, aggiungendo quella che definisce “l’esplorazione versolidi, che è poi quello che ha contraddistinto la mia vita, cioè l’attenzione verso altre donne, o versoo altre cose”.

