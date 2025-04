Jannik Sinner ‘vede’ il ritorno in campo | Sto bene ci vediamo a Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà ina inizio maggio, agli Internazionali di, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile.: “Ci”Nell’intervista,ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. Ovviamente, se potessi scegliere sceglierei di giocare a tennis, però nell’altro senso sto moltoe non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento”.Tutta Italia aspetta ildel numero uno del ranking agli Internazionali di: “Ogni giorno si sta avvicinando – ha aggiunto, con un invito ai suoi tifosi per il torneo capitolino -.