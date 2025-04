Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade rimosso il precedente incidente al casello di Orte sulla A1Firenze ora il traffico è regolare primo sto Anche l'incidente sul tratto Urbano dellaTeramo Qui invece permangono code a tratti in uscita dalla capitale tra la TAC e Togliatti mentre in direzione opposta per traffico code tra Portonaccio e la tangenziale est ancora in aumento il traffico sullaFiumicino altezza Ponte della Magliana in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico molto intenso In entrambe le carreggiate in interna e rallentamenti tra Pisana e Casal del Marmo più avanti code a tratti tra classe viste Flaminia e tra Bufalotta e Tiburtina stessa situazione in esterna con code a tratti laFiumicino e Tuscolana del quadrante sud della capitale file sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino ad Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense al ponte della Scafa tutto in direzione Ostia Pontina in direzione Latina da Castelno a Pomezia più avanti tra Laurentina e Aprilia e sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona e Cecchina in entrambi i calli nei due sensi di marcia da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della