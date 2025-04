Meta taglia in Europa | chiude il centro di moderazione a Barcellona 2000 lavoratori a rischio

moderazione sui socialMeta ha avviato una nuova ondata di licenziamenti in Europa, colpendo direttamente il cuore operativo della moderazione dei contenuti. A farne le spese è la sede di Barcellona, dove operava Telus, multinazionale canadese incaricata di gestire la supervisione dei contenuti per Facebook e Instagram.La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la sede nella Torre Glòries sarà chiusa e oltre 2000 dipendenti resteranno senza lavoro. Attualmente, i lavoratori sono in congedo retribuito e non hanno più accesso all’edificio.Perché Meta taglia: tra pressioni interne e strategia politicaZuckerberg cambia rotta sulla moderazione in vista del ritorno di TrumpLa decisione, spiegano fonti interne, è frutto di una combinazione di elementi. Dayitalianews.com - Meta taglia in Europa: chiude il centro di moderazione a Barcellona, 2000 lavoratori a rischio Leggi su Dayitalianews.com Via ai licenziamenti con l’addio alla sede nella Torre Glòries. In gioco il futuro dellasui socialha avviato una nuova ondata di licenziamenti in, colpendo direttamente il cuore operativo delladei contenuti. A farne le spese è la sede di, dove operava Telus, multinazionale canadese incaricata di gestire la supervisione dei contenuti per Facebook e Instagram.La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la sede nella Torre Glòries sarà chiusa e oltredipendenti resteranno senza lavoro. Attualmente, isono in congedo retribuito e non hanno più accesso all’edificio.Perché: tra pressioni interne e strategia politicaZuckerberg cambia rotta sullain vista del ritorno di TrumpLa decisione, spiegano fonti interne, è frutto di una combinazione di elementi.

