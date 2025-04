Giugliano fruttivendolo abusivo con merce esposta sul marciapiede | attività chiusa e maximulta

attività di controllo in via Aviere Mario Pirozzi, nel centro di Giugliano, il Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale guidata dal comandante Luigi De Simone ha individuato un’esposizione irregolare di frutta e verdura sul marciapiede, all’esterno di un esercizio commerciale. Giugliano, fruttivendolo abusivo con merce esposta sul marciapiede: attività chiusa e maximulta .L'articolo Giugliano, fruttivendolo abusivo con merce esposta sul marciapiede: attività chiusa e maximulta Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, fruttivendolo abusivo con merce esposta sul marciapiede: attività chiusa e maximulta Leggi su Teleclubitalia.it Durante un’di controllo in via Aviere Mario Pirozzi, nel centro di, il Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale guidata dal comandante Luigi De Simone ha individuato un’esposizione irregolare di frutta e verdura sul, all’esterno di un esercizio commerciale.consul.L'articoloconsulTeleclubitalia.

Giugliano, fruttivendolo abusivo con merce esposta sul marciapiede: attività chiusa e maximulta. Ne parlano su altre fonti

Frutta e verdura abusive vendute sul marciapiede a Giugliano, sanzione salatissima per un 25enne - Il tutto era esposto all'aria aperta e, quindi, ad agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli, costituendo un pericolo per la salute ... (internapoli.it)

Giugliano: fruttivendoli abusivi al mercato, sequestri e multe salate - Fruttivendoli abusivi multati dalla polizia municipale a Giugliano. Tre venditori di frutta ... sono stati multati per un totale di 15.000 euro. La merce sequestrata è stata distrutta. (msn.com)

Giugliano, rapina a distributore di benzina: banditi in fuga con 1.500 euro - Giugliano – Momenti di terrore nel distributore di carburante Migliaccio, in via Arco Sant’Antonio, dove quattro uomini vestiti di scuro e con il volto coperto hanno messo a segno una rapina a mano ... (cronachedellacampania.it)