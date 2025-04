Federica Brignone l’infortunio e le Olimpiadi in bilico | Non ci voleva questa volta l’ho fatta grossa Poi il sorriso sui social

questa volta l’ho fatta grossa (in negativo)». Sulla poltrona verde scuro della clinica La Madonnina di Milano, con tanto di flebo e sorriso, la sciatrice Federica Brignone ha salutato tutti i suoi tifosi sui social media e ha commentato per la prima volta il gravissimo infortunio subito nei campionati italiani di ieri, giovedì 3 aprile. Frattura a tibia e perone la prima diagnosi, a cui si è aggiunta anche la rottura del legamento crociato anteriore ravvisata durante l’operazione. E su cui l’equipe medica della Federazione sci (Fisi) farà approfondite riflessioni nelle prossime settimane. Il timore è che sia necessario intervenire chirurgicamente anche lì, mettendo seriamente a rischio la partecipazione della “Tigre” alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Leggi su Open.online «Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!(in negativo)». Sulla poltrona verde scuro della clinica La Madonnina di Milano, con tanto di flebo e, la sciatriceha salutato tutti i suoi tifosi suimedia e ha commentato per la primail gravissimo infortunio subito nei campionati italiani di ieri, giovedì 3 aprile. Frattura a tibia e perone la prima diagnosi, a cui si è aggiunta anche la rottura del legamento crociato anteriore ravvisata durante l’operazione. E su cui l’equipe medica della Federazione sci (Fisi) farà approfondite riflessioni nelle prossime settimane. Il timore è che sia necessario intervenire chirurgicamente anche lì, mettendo seriamente a rischio la partecipazione della “Tigre” alledi Milano-Cortina 2026.

