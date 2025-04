Notizieaudaci.it - Clarissa Selassié rompe il silenzio dopo la condanna di Lulù: ‘Trattate a pesci in faccia’

L’ex gieffinaè statata a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. La sentenza, emessa ieri dal tribunale, ha scosso profondamente la famiglia della principessa etiope, presente in aula con le sorelle Jessica e.La reazione di: ‘Siamo state abbandonate’il verdetto,ha deciso dire ile ha accettato l’invito di Alfonso Signorini partecipando alla trasmissione Boom.“Non voglio commentare la sentenza, preferisco che la giustizia faccia il suo corso. Ma questi mesi sono stati difficili non solo per, ma anche per me e Jessica. Ci siamo sentite sole e abbandonate. Nessun amico, nessun collega ci ha cercato. Siamo state trattate male ain faccia”L’influencer ha poi pubblicato una storia su Instagram, sottolineando come la famiglia abbia scelto di non parlare immediatamentela sentenza per dare tempo adi esprimersi in prima persona.