Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini splendida ‘disturbatrice’ a Pechino Express: “Mi sembra di essere a Bologna”

, 4 aprile 2025 – Daal Sud Est asiatico. E’ stata la mina vagante dell’ultima puntata di, girata fra strade e templi della Thailandia. Ma, reclutata nel programma Sky come concorrentedelle coppie in gara, ha sfoderato simpatia e autoironia, ricordando anche la sua città. Concorrente extra Come successo nelle scorse edizioni del programma – che quest’anno vede la gara snodarsi fra Filippine, Thailandia e Nepal – un concorrente ‘extra’ viene rimpallato fra le coppie in gara: questo rende più complicata la competizione, sia nella ricerca dei passaggi in auto che in quella della casa in cui passare la notte. Non solo, le coppie che hanno viaggiato con, hanno dovuto anche reclutare sei persone del posto per ballare una delle hit della cantante: Pistolero.