Week-end: dal “Gran galà pucciniano” a Cusano Milanino alla Fiera d’Autunno a Solaro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco una selezione di eventi per questo Week-end, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024: CARONNO PERTUSELLA – “Cavoli che pranzo!”: a tavola con il Centro Aiuto per la Vita Questa domenica 27 ottobre, alle 12.30 alla Baita degli Alpini di via Pola, si terrà “Cav oli che pranzo”: un momento per pranzare e Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco una selezione di eventi per questo-end, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024: CARONNO PERTUSELLA – “Cavoli che pranzo!”: a tavola con il Centro Aiuto per la Vita Questa domenica 27 ottobre, alle 12.30Baita degli Alpini di via Pola, si terrà “Cav oli che pranzo”: un momento per pranzare e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend a Roma e dintorni : 5 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 ottobre - Dopo la pioggia e il tempo brutto è arrivato il momento di godersi qualche giorno di relax. In arrivo l’ultimo weekend di ottobre pronto a regalare tante iniziative e eventi da non perdere in quel di Roma. Ancora indecisi su cosa fare? Grandi e ... (Funweek.it)

Week end a Latina e provincia : cosa fare sabato 26 e domenica 27 ottobre - Ottobre volge quasi al termine, a parte qualche pioggia, Latina e la sua provincia godono di un clima mite che invoglia a uscire, partecipare a visite guidate, godersi uno spettacolo a teatro, gustare ottimo cibo e, perché no, andare al cinema o a ... (Latinatoday.it)

Weekend a Roma : 16 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 ottobre - Ultimo weekend di ottobre. L'autunno è arrivato con le sue piogge battenti e le temperature, che seppur lentamente, iniziano a scendere. Cosa fare in questo autunnale fine settimana nella Capitale e dintorni? Dai festival dedicati ... (Romatoday.it)

Cosa fare a Torino sabato 26 e domenica 27 ottobre : gli eventi del week-end da non perdere - Ottobre va verso la fine, si avvicina il week-end del 26 e 27, e sia in città che nei dintorni, non mancano gli appuntamenti per il tempo libero. A teatro sono numerosi gli spettacoli della stagione iniziata da poco e in provincia si moltiplicano ... (Torinotoday.it)