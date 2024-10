.com - Turetta ai giudici: “Giulia mi voleva lasciare. Ho pensato di rapirla, ucciderla, poi suicidarmi”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippoè comparso davanti aidella Corte d'Assise di Venezia, imputato per l'omicidio diCecchettin. In sintesi ha detto: ''nontornare con me. Hodi, poi". E ancora: Ero arrabbiatissimo, non volevo andasse via. Ho preso il coltello dalla macchina e l'ho rincorsa, forse l'ho preso per minacciarlanon lo so. O forse volevo colpirla per la rabbia'' L'articoloai: “mi. Hodi, poi” proviene da Firenze Post.