Sul Lecce incombe l’uragano Napoli, ma il bivio è contro l’Hellas Verona (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lecce - Se, come sintetizza un detto popolare, l’altezza è mezza bellezza, quando si parla di calcio la solidità vale mezza salvezza. Dopo otto giornate il Lecce ha la peggior difesa del campionato, con una media di poco più di due gol per gara. Questo dato impietoso è aggravato dalla sterilità Lecceprima.it - Sul Lecce incombe l’uragano Napoli, ma il bivio è contro l’Hellas Verona Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)- Se, come sintetizza un detto popolare, l’altezza è mezza bellezza, quando si parla di calcio la solidità vale mezza salvezza. Dopo otto giornate ilha la peggior difesa del campionato, con una media di poco più di due gol per gara. Questo dato impietoso è aggravato dalla sterilità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investì e uccise uno studente di 23 anni a Lecce - pena più che dimezzata in Appello : via le aggravanti di aver guidato contromano sotto l’effetto di droghe e alcol - La condanna passa dai 10 anni di primo grado a 4 per una donna di 39 anni. La famiglia di Andrea Maggio, la vittima, ha appena finanziato la costruzione di una rotatoria nel punto in cui morì il ragazzo (Bari.repubblica.it)