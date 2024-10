Star Wars: New Jedi Order, il film con Daisy Ridley perde lo sceneggiatore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Steven Knight ha gettato la spugna, lo sceneggiatore ha abbandonato lo sviluppo del film che segnerà il ritorno del personaggio di Rey. Solo ieri avevamo fatto il punto sullo sviluppo di Star Wars: New Jedi Order, il film che vedrà il ritorno di Rey dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Adesso apprendiamo che il nuovo capitolo della saga ha perso il suo sceneggiatore. Steven Knight ha, infatti, abbandonato il progetto. Il coinvolgimento di Knight era stato annunciato da Variety nel marzo 2023. L'autore di Peaky Blinders era stato chiamato a rimpiazzare gli sceneggiatori originali Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, ma ora avrebbe lasciato il film al suo destino. Lucasfilm è già alla ricerca di nuovi sceneggiatori che si occupino Movieplayer.it - Star Wars: New Jedi Order, il film con Daisy Ridley perde lo sceneggiatore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Steven Knight ha gettato la spugna, loha abbandonato lo sviluppo delche segnerà il ritorno del personaggio di Rey. Solo ieri avevamo fatto il punto sullo sviluppo di: New, ilche vedrà il ritorno di Rey dopo gli eventi di: L'ascesa di Skywalker. Adesso apprendiamo che il nuovo capitolo della saga ha perso il suo. Steven Knight ha, infatti, abbandonato il progetto. Il coinvolgimento di Knight era stato annunciato da Variety nel marzo 2023. L'autore di Peaky Blinders era stato chiamato a rimpiazzare gli sceneggiatori originali Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, ma ora avrebbe lasciato ilal suo destino. Lucasè già alla ricerca di nuovi sceneggiatori che si occupino

