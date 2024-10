Spider-Man 4 ha una data d’uscita, ecco quando cominceranno le riprese (Di venerdì 25 ottobre 2024) Spider-Man 4 ha una data d’uscita, ecco quando cominceranno le riprese Spider-Man 4 arriverà al cinema il 24 luglio 2026. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista Tom Holland, uscirà nelle sale a soli due mesi di distanza da Avengers: Doomsday. In occasione di una apparizione al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” Tom Holland ha confermato l’inizio della produzione nell’estate del 2025. “Cominceremo a girare la prossima estate. E’ tutto pronto a partire, ci siamo quasi. Sono super eccitato, non vedo l’ora!”. Tom Holland dovrebbe quindi accavallare la produzione di Avengers: Doomsday e di Spider-Man 4, considerato che il film di gruppo uscirà prima della quarta volta di Holland come arrampica-muri solista. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)-Man 4 ha unale-Man 4 arriverà al cinema il 24 luglio 2026. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista Tom Holland, uscirà nelle sale a soli due mesi di distanza da Avengers: Doomsday. In occasione di una apparizione al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” Tom Holland ha confermato l’inizio della produzione nell’estate del 2025. “Cominceremo a girare la prossima estate. E’ tutto pronto a partire, ci siamo quasi. Sono super eccitato, non vedo l’ora!”. Tom Holland dovrebbe quindi accavallare la produzione di Avengers: Doomsday e di-Man 4, considerato che il film di gruppo uscirà prima della quarta volta di Holland come arrampica-muri solista. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disease - il nuovo singolo di Lady Gaga : testo e data d’uscita - A due mesi dall’uscita della hit Die With A Smile, Lady Gaga adesso sta per rilasciare il suo vero nuovo singolo, quello che segnerà il comeback discografico tanto atteso da tutti gli amanti del pop. Venerdì 25 ottobre potremo ascoltare finalmente ... (Biccy.it)

The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II – Annunciata la data d’uscita - Nis America ha recentemente annunciato, tramite un trailer, la data di uscita dell’atteso sequel The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II. Il nuovo titolo della serie sarà disponibile dal 14 febbraio 2025 per Playstation 4, Playstation 5, ... (Nerdpool.it)

Black Myth : Wukong - la data d’uscita della versione fisica per PS5 è stata rivelata da un noto leaker - Game Science ha annunciato che la versione fisica di Black Myth: Wukong per PS5 è ormai prossima all’uscita, precisando che i fan potranno mettere le proprie mani “molto presto” sulla versione pacchettizzata del titolo. Un noto leaker ha aggiunto ... (Game-experience.it)

NYCC24 - il film Star Trek : Section 31 ha ottenuto una data d’uscita - Che si tratti di San Diego Comic Con o New York Comic Con, il film Star Trek: Section 31 torna a fare notizia. Durante l’atteso panel Paramount+, infatti, Michelle Yeoh ed altri protagonisti del film “Section 31“, ossia Omari Hardwick, Kacey ... (Universalmovies.it)