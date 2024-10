Quotidiano.net - Sondaggi Harris-Trump: cosa dicono a 10 giorni dal voto. Allarme per i dem

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – A undicidalla elezioni americane arriva uno che non sorride a Kamala: lei e Donaldsarebbero in perfetta parità nelpopolare, al 48%. A rivelarlo sono il New York Times e il Siena College, mediante la loro ultime rilevazione. Il dato arriva dopo mesi di vantaggio della vicepresidente sullo sfidante repubblicano, che secondo varista andando scemando nelle settimane precedenti al. Raramente l’elettorato americano si dimostra così equamente diviso, e proprio questo dovrebbe essere un campanello d’per. Infatti, in altre tornate elettorali, i democratici hanno perso la sfida per la Casa Bianca anche avendo un vantaggio notevole in termini dipopolare: basti pensare a Hillary Clinton, sconfitta proprio danel 2016 nonostante i quasi 3 milioni di voti di vantaggio.