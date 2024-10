Serie Hinen A: Standard di sicurezza pionieristici ad All Energy Australia 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) MELBOURNE, Australia, 25 ottobre 2024 /PRNewswire/



Con l'espansione del settore delle energie rinnovabili, diventa fondamentale l'offerta di soluzioni di accumulo di energia domestiche sicure e affidabili. In occasione di All Energy Australia 2024, Hinen espone il suo impegno nei confronti della sicurezza con il RESS all-in-one della Serie A presso lo stand K113. Questo evento, la più importante fiera in Australia dedicata alle energie rinnovabili, funge da vetrina per Hinen per dimostrare come le sue innovative funzionalità di sicurezza stiano definendo nuovi parametri di riferimento nella tecnologia di accumulo di energia domestica.

