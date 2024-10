Schlein, Ue e Commissione virano a destra, non va bene (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Questa Europa e questa Commissione sta andando a destra, e non va bene, sta strizzando l'occhio a questo modello anche sul terreno economico e sociale. All'Economia hanno messo un falco dell'austerità . Nel nuovo patto per la stabilità e crescita non c'è spazio per continuare una politica di investimenti europei senza la quale non riusciremmo a rimettere in carreggiata l'Italia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante una tavola rotonda alla Biennale dell'Economia cooperativa organizzata da Legacoop a Bologna. Quotidiano.net - Schlein, Ue e Commissione virano a destra, non va bene Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Questa Europa e questasta andando a, e non va, sta strizzando l'occhio a questo modello anche sul terreno economico e sociale. All'Economia hanno messo un falco dell'austerità . Nel nuovo patto per la stabilità e crescita non c'è spazio per continuare una politica di investimenti europei senza la quale non riusciremmo a rimettere in carreggiata l'Italia". Così la segretaria del Pd Elly, durante una tavola rotonda alla Biennale dell'Economia cooperativa organizzata da Legacoop a Bologna.

