Rubavano e rivendevano dati sensibili e segreti: sei persone arrestate

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Varese – Decine di perquisizioni in Italia e all’estero, seie il sequestro di alcune società. Sono i numeri, in sintesi, dell’operazione che ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, e della Direzione Nazionale Antimafia nell’ambito di un’inchiesta su alcuni presunti appartenenti a un'organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all'esfiltrazione die di informazioni (e segrete) conservati nelle BancheStrategiche Nazionali (Sdi, Serpico, Inps, Anpr, Siva). Gli arresti sono stati eseguiti in un'inchiesta dei pm di Milano Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco della Dda guidata dal procuratore Marcello Viola. Lo si legge in una nota della Procura.