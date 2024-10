Riva Reno ancora a rischio a Bologna: “Strutture e sacchi contro le esondazioni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – “Ci stiamo leccando le ferite. Stiamo intervenendo con le ispezioni, ma è importante anche fare chiarezza: nessuno ha sbagliato ‘manovre’ a Casalecchio allagando Bologna. E nei canali che noi gestiamo non ci sono colli di bottiglia”. È un fact checking con il cuore in mano quello che fa Andrea Bolognesi, direttore dei Canali di Bologna. “È venuto giù un volume d’acqua molto superiore rispetto a un anno e mezzo fa: l’anno scorso lavorammo quasi un mese per liberare il canale dalla Certosa a via della Grada da 2mila tonnellate di fango. Ora non sono certo meno e non siamo nella bella stagione”. Ilrestodelcarlino.it - Riva Reno ancora a rischio a Bologna: “Strutture e sacchi contro le esondazioni” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – “Ci stiamo leccando le ferite. Stiamo intervenendo con le ispezioni, ma è importante anche fare chiarezza: nessuno ha sbagliato ‘manovre’ a Casalecchio allagando. E nei canali che noi gestiamo non ci sono colli di bottiglia”. È un fact checking con il cuore in mano quello che fa Andrea Bolognesi, direttore dei Canali di. “È venuto giù un volume d’acqua molto superiore rispetto a un anno e mezzo fa: l’anno scorso lavorammo quasi un mese per liberare il canale dalla Certosa a via della Grada da 2mila tonnellate di fango. Ora non sono certo meno e non siamo nella bella stagione”.

