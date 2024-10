Regione Lazio, bando da 13 mln per favorire l’innovazione delle Pmi (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato questa mattina, nell’ambito dell’evento internazionale “Maker Faire 2024”, presso gli spazi del Gazometro Ostiense, il nuovo bando “Voucher Digitalizzazione PMI”, il cui obiettivo è sostenere le imprese che intendono acquistare tecnologie digitali e servizi.La dotazione complessiva, finanziata dal Programma FESR Lazio 2021-2027, è di 13 milioni di euro.“Con questo bando vogliamo offrire alle imprese del Lazio un’opportunità per accrescere l’efficienza, la competitività e l’innovazione, attraverso la trasformazione e il consolidamento digitale – ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione -. Unlimitednews.it - Regione Lazio, bando da 13 mln per favorire l’innovazione delle Pmi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Laha presentato questa mattina, nell’ambito dell’evento internazionale “Maker Faire 2024”, presso gli spazi del Gazometro Ostiense, il nuovo“Voucher Digitalizzazione PMI”, il cui obiettivo è sostenere le imprese che intendono acquistare tecnologie digitali e servizi.La dotazione complessiva, finanziata dal Programma FESR2021-2027, è di 13 milioni di euro.“Con questovogliamo offrire alle imprese delun’opportunità per accrescere l’efficienza, la competitività e, attraverso la trasformazione e il consolidamento digitale – ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente dellae assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione -.

