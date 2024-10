Ragazzina di 13 anni morta, ancora sotto interrogatorio l'amico che era con lei sul tetto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si trova ancora in caserma al comando provinciale di via Beverora il giovane, minorenne, che era insieme alla Ragazzina di 13 anni (avrebbe compiuto i 14 tra poco) che nella mattinata di venerdì 25 ottobre intorno alle 8,30 è morta tragicamente dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo di Ilpiacenza.it - Ragazzina di 13 anni morta, ancora sotto interrogatorio l'amico che era con lei sul tetto Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si trovain caserma al comando provinciale di via Beverora il giovane, minorenne, che era insieme alladi 13(avrebbe compiuto i 14 tra poco) che nella mattinata di venerdì 25 ottobre intorno alle 8,30 ètragicamente dopo essere precipitata daldi un palazzo di

