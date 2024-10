PSV-Zwolle (sabato 26 ottobre 2024 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il PSV non è caduto nemmeno sul campo dell’AZ Alkmaar, anzi ha fatto 9/9, e poi è andato a pareggiare in trasferta sul campo del PSG in Champions League. Sembra una trasferta impossibile quella dello Zwolle al Philips Stadion, con la squadra molto vicina al fondo della classifica che può sperare nella stanchezza dei rivali InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - PSV-Zwolle (sabato 26 ottobre 2024 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il PSV non è caduto nemmeno sul campo dell’AZ Alkmaar, anzi ha fatto 9/9, e poi è andato a pareggiare in trasferta sul campo del PSG in Champions League. Sembra una trasferta impossibile quella delloal Philips Stadion, con la squadra molto vicina al fondo della classifica che può sperare nella stanchezza dei rivali InfoBetting: Scommesse Sportive e

