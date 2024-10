Perché oggi Myrta Merlino non c’è a Pomeriggio 5? Quando torna? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la conduttrice Myrta Merlino ha fatto parlare di sé non solo per le sue brillanti performance alla guida di Pomeriggio 5, ma anche per le sue frequenti assenze. oggi, 25 ottobre, Myrta non sarà presente nel suo programma di punta e, come di consueto, ha annunciato il suo allontanamento per motivi personali, affidando la conduzione temporanea a Simona Branchetti. Queste assenze hanno alimentato molte speculazioni e discussioni tra i fan e i media, creando un clima di attesa per Quando la Merlino ritroverà il suo posto da protagonista nel programma. Il pubblico di Pomeriggio 5 si è abituato a vedere la Merlino interagire con gli ospiti e a trattare temi di attualità con grande professionalità. Donnapop.it - Perché oggi Myrta Merlino non c’è a Pomeriggio 5? Quando torna? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la conduttriceha fatto parlare di sé non solo per le sue brillanti performance alla guida di5, ma anche per le sue frequenti assenze., 25 ottobre,non sarà presente nel suo programma di punta e, come di consueto, ha annunciato il suo allontanamento per motivi personali, affidando la conduzione temporanea a Simona Branchetti. Queste assenze hanno alimentato molte speculazioni e discussioni tra i fan e i media, creando un clima di attesa perlaritroverà il suo posto da protagonista nel programma. Il pubblico di5 si è abituato a vedere lainteragire con gli ospiti e a trattare temi di attualità con grande professionalità.

