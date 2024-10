Ilfogliettone.it - Pascale pronta a scendere in campo: “Per M. Berlusconi sono libera di seguire la mia volontà, combatterò per un vero partito liberale”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesca, nota attivista per i diritti civili, ha recentemente espresso una dura critica nei confronti della direzione politica di Forza Italia e delle attuali alleanze con partiti di destra, dichiarando che la sua distanza dall’attuale configurazione politica è dovuta principalmente alla presenza di formazioni che non riconoscono l’antifascismo. Intervenuta durante il programma Otto e Mezzo su La7,ha spiegato che l’attuale coalizione rappresenta “un’alleanza costretta fra partiti che non posstare insieme” e che, secondo lei, è conseguenza di un problema di legge elettorale.ha affermato che sarebbe disposta a candidarsi nuovamente con Forza Italia, ma solo in presenza di condizioni diverse, in particolare senza alleanze con formazioni come quella di Matteo Salvini, leader della Lega.