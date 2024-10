Pallone d’Oro, Ancelotti anticipa il vincitore: “Sarà Vinicius, è chiaro” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato del possibile vincitore del Pallone d'Oro Pianetamilan.it - Pallone d’Oro, Ancelotti anticipa il vincitore: “Sarà Vinicius, è chiaro” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato del possibiledeld'Oro

Ancelotti "spoilera" il Pallone d'Oro 2024 : "Sarà un mio giocatore - non può vincerlo nessun altro" - Carlo Ancelotti non ha alcun dubbio: il tecnico del Real Madrid campione d`Europa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro... (Calciomercato.com)

Real Madrid - Ancelotti si gode un Vinicius da Pallone d’Oro : «Raro vedere un giocare fare quello che ha fatto lui» - Le parole di Carlo Ancelotti sulla rimonta del Real Madrid contro il Borussia Dortmund e sulla prestazione fenomenale di Vinicius Rimonta incredibile del Real Madrid in Champions League: al Bernabeu i Blancos vanno sotto all’intervallo 2-0 contro ... (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : TENTATIVO Galatasaray per Laurienté. Tottenham - Bentancur rischia 12 gare di stop; Ancelotti difende Rodrygo sul Pallone d’Oro - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che ... (Calcionews24.com)

Real Madrid - Ancelotti difende Rodrygo sul Pallone d’Oro - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Rodrygo e della mancata nomination per il Pallone d’Oro In occasione della conferenza stampa di rito, Carlo Ancelotti ha parlato di un discorso che sta tenendo parecchio banco in casa Real ... (Calcionews24.com)