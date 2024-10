Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, accessi alternativi ok. Ora si interviene su quello principale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono in corso i lavori previsti per l’ampliamento e l’adeguamento del pronto soccorso dell’"Ss. Benvenuto e Rocco" di Osimo. La prima fase di intervento, attesa da mesi ormai, si è conclusa martedì scorso con la predisposizione di. Ieri è stato avviato il secondo step, che avrà una durata di 20 giorni e che, oltre allo spostamento temporaneo dell’ingresso, comporta la modifica dei percorsi di entrata ed uscita dalla struttura. Lo fa sapere l’ufficio tecnico dell’Inrca che spiega come sono previsti ulteriori passaggi durante i quali i percorsi all’interno del presidio subiranno altre variazioni sulla base dello sviluppo programmato del cantiere.