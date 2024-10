Ilfoglio.it - Orlando pensiero fisso

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Peccato non riuscire più a far mente locale su nulla. Non su Israele e sull’Iran, o sulla prossima azione di Gerusalemme verso Teheran, non sui Brics dello zar Putin, non su Harris e Trump, ma nemmeno sull’ennesima porcata d’autore che l’orrido boss di Report ha dedicato al ministro Giuli ficcando a forza nella cloaca il suo collaboratore. Niente. Niente sui bambini comprati e venduti già prima di esistere, niente sui magistrati che non la piantano d’imperversare con la loro prepotenza, sempre poi atteggiandosi a vittime, niente sulla ridicola tragicommedia di Avetrana e sul suo ridicolo sindaco, ma nemmeno sul Papa e le sue donne-prete, o su quella indecente ipocrisia chiamata Onu, o volendo sulla Finanziaria, e figurarsi su quel Virzì che avrebbe preso a graffi sputi la sua Ramazzotti. Niente da fare. Non riesco a concentrarmi su nulla.