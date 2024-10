Oltre 3mila studenti in visita al Senato nell’ultimo mese (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da inizio legislatura, quasi 15mila i ragazzi che hanno partecipato alle sedute di palazzo Madama I dati sull’astensionismo, in Italia, sono tutt’altro che incoraggianti, eppure i palazzi del Potere riescono ancora a esercitare del fascino, specie nei tanti studenti che, quasi ogni giorno, riescono a visitare il Senato. Dall’inizio della legislatura, quindi dal 13 novembre Sbircialanotizia.it - Oltre 3mila studenti in visita al Senato nell’ultimo mese Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da inizio legislatura, quasi 15mila i ragazzi che hanno partecipato alle sedute di palazzo Madama I dati sull’astensionismo, in Italia, sono tutt’altro che incoraggianti, eppure i palazzi del Potere riescono ancora a esercitare del fascino, specie nei tantiche, quasi ogni giorno, riescono are il. Dall’inizio della legislatura, quindi dal 13 novembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In casa ha 30 dosi di cocaina e oltre 3mila euro in contanti : pusher in manette - Un arresto, una denuncia e un rimpatrio. E’ corposo il resoconto delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla polizia. E, come detto, si segnalano ben tre situazioni differenti nella sola giornata di mercoledì 23 ... (Ferraratoday.it)

Altre 24 ore di allerta meteo. Nella Tuscia quasi 16mila persone a rischio frane e oltre 3mila a rischio alluvioni - Maltempo, altre 24 ore di allerta meteo su Viterbo e Lazio. Di colore giallo, l'ha emessa la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione dalla tarda mattinata di mercoledì 23 ottobre e per le successive 18/24 ore. Rischio ... (Viterbotoday.it)

Salute - Andreoni : "Con screening Hcv individuati oltre 13mila italiani con virus" - 'Il 50% è già in trattamento, un successo che ci deve spingere a continuare su questa strada' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "I dati emersi dal rapporto del ministero della Salute indicano che lo screening per l’Hcv, pur nelle sue difficoltà, ... (Ilgiornaleditalia.it)

Salute - Andreoni : “Con screening Hcv individuati oltre 13mila italiani con virus” - (Adnkronos) – "I dati emersi dal rapporto del ministero della Salute indicano che lo screening per l’Hcv, pur nelle sue difficoltà, è riuscito a rintracciare più di 13.000 persone in Italia che hanno trovato la positività nello screening e quindi ... (Periodicodaily.com)