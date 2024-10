Olimpia, un altro tonfo. L’Efes passeggia e frena. La rimonta dell’Armani si ferma sul più bello (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Efes Istanbul vince 84-96, ma la schizofrenia citata da coach Messina nelle settimane passate è l’unico modo per definire quello che l’Olimpia propone. Un primo tempo apatico che peggio non si può, chiuso a -21 tra i fischi. La risposta, dopo solo 25 punti in 20’, è il 34-20 del solo terzo periodo (47-10 di valutazione), arrivando persino a -4 (52-56), poi una partita gagliarda persa perchè i biancorossi (Mirotic 29) sono andati troppo presto sotto, mentre ai turchi non viene la tremarella dei milanesi di settimana scorsa. A inizio gara, al di là delle pesanti assenze di tutti i pivot (Nebo, McCormack, Diop), salta all’occhio la mancanza di aggressività, da vittima sacrificale. Il 13-30 del 12’ è la cartina di tornasole di una gara nella quale l’EA7 non c’è. Sport.quotidiano.net - Olimpia, un altro tonfo. L’Efes passeggia e frena. La rimonta dell’Armani si ferma sul più bello Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024)Istanbul vince 84-96, ma la schizofrenia citata da coach Messina nelle settimane passate è l’unico modo per definire quello che l’propone. Un primo tempo apatico che peggio non si può, chiuso a -21 tra i fischi. La risposta, dopo solo 25 punti in 20’, è il 34-20 del solo terzo periodo (47-10 di valutazione), arrivando persino a -4 (52-56), poi una partita gagliarda persa perchè i biancorossi (Mirotic 29) sono andati troppo presto sotto, mentre ai turchi non viene la tremarella dei milanesi di settimana scorsa. A inizio gara, al di là delle pesanti assenze di tutti i pivot (Nebo, McCormack, Diop), salta all’occhio la mancanza di aggressività, da vittima sacrificale. Il 13-30 del 12’ è la cartina di tornasole di una gara nella quale l’EA7 non c’è.

