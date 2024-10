Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1: «Quando finirò qui, andrò in un club che non gioca in Uefa» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1: «Quando lascerò qui, andrò in un club che non gioca in Uefa». Lo Special One protagonista del match giocato in Europa League tra la sua squadra turca e gli ex dello United. È finita 1-1 e il portoghese è stato espulso dopo un fallo dubbio in area di Ugarte su Bright Osayi-Samuel. Fallo netto anche se il pallone non era più del calciatore del Fenerbahce che lo aveva passato a un compagno. Nel post partita Mourinho ha detto: «Mi congratulo con l’arbitro. Mi congratulo con lui perché è stato assolutamente incredibile. La sua visione periferica è stata straordinaria, aveva un occhio in area di rigore e un occhio sulla panchina e sul mio comportamento. Questa è la spiegazione che mi ha dato. Ecco perché è uno dei migliori arbitri del mondo». «Ho guardato l’azione, non parlo dell’azione». Ilnapolista.it - Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1: «Quando finirò qui, andrò in un club che non gioca in Uefa» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in1-1: «lascerò qui,in unche nonin». Lo Special One protagonista del matchto in Europa League tra la sua squadra turca e gli ex dello. È finita 1-1 e il portoghese è statodopo un fallo dubbio in area di Ugarte su Bright Osayi-Samuel. Fallo netto anche se il pallone non era più del calciatore delche lo aveva passato a un compagno. Nel post partitaha detto: «Mi congratulo con l’arbitro. Mi congratulo con lui perché è stato assolutamente incredibile. La sua visione periferica è stata straordinaria, aveva un occhio in area di rigore e un occhio sulla panchina e sul mio comportamento. Questa è la spiegazione che mi ha dato. Ecco perché è uno dei migliori arbitri del mondo». «Ho guardato l’azione, non parlo dell’azione».

