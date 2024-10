Mo: capo Mossad incontra al Cairo omologo intelligence egiziana (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Cairo, 25 ott. (Adnkronos) - Il capo del Mossad David Barnea ha incontrato al Cairo il nuovo capo dell'intelligence egiziana, il maggiore generale Hassan Mahmoud Rashad, per discutere di cooperazione bilaterale e di una nuova iniziativa di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Lo riferisce Ynet News. Liberoquotidiano.it - Mo: capo Mossad incontra al Cairo omologo intelligence egiziana Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il, 25 ott. (Adnkronos) - IldelDavid Barnea hato alil nuovodell', il maggiore generale Hassan Mahmoud Rashad, per discutere di cooperazione bilaterale e di una nuova iniziativa di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Lo riferisce Ynet News.

