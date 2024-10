Mister Movie | La legge di Lidia Poët 2, Netflix presenta la nuova stagione al Festival del Cinema di Roma (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Netflix ha rilasciato il poster ufficiale della seconda stagione de “La legge di Lidia Poët” durante il Festival del Cinema di Roma, aumentando l’attesa attorno alla serie ispirata alla figura di Lidia Poët, la prima donna ammessa nell’Ordine degli avvocati in Italia. Dopo il grande successo della prima stagione, premiata come miglior serie crime ai Nastri d’Argento Grandi Serie, questa nuova stagione si compone di sei episodi, in arrivo su Netflix il 30 ottobre. Trama della Seconda stagione La legge di Lidia Poët La nuova stagione promette di esplorare sfide sempre più complesse per Lidia, che si trova a lottare contro un sistema legale che non la riconosce, costringendola a usare la sua astuzia per influire dall’interno. Mistermovie.it - Mister Movie | La legge di Lidia Poët 2, Netflix presenta la nuova stagione al Festival del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:ha rilasciato il poster ufficiale della secondade “Ladi” durante ildeldi, aumentando l’attesa attorno alla serie ispirata alla figura di, la prima donna ammessa nell’Ordine degli avvocati in Italia. Dopo il grande successo della prima, premiata come miglior serie crime ai Nastri d’Argento Grandi Serie, questasi compone di sei episodi, in arrivo suil 30 ottobre. Trama della SecondaLadiLapromette di esplorare sfide sempre più complesse per, che si trova a lottare contro un sistema legale che non la riconosce, costringendola a usare la sua astuzia per influire dall’interno.

La legge di Lidia Poët 2 - recensione : Matilda De Angelis è la nostra Signora in giallo - Una seconda stagione che non tradisce lo spirito del personaggio e ci dà una certezza: Matilda De Angelis nel ruolo di Lidia Poët è sempre più la nostra Jessica Fletcher. Dal 30 ottobre su Netflix. Ispirata a una figura realmente esistita, ovvero la ... (Movieplayer.it)

La legge di Lidia Poët 2 - recensione : “Se non posso farlo - posso cambiarlo” - la sua rivoluzione tra sfide - enigmi e misteri - Lidia Poët 2, l’avvocata (Matilda De Angelis) in questa seconda stagione punterà ancora più in alto: dato che per legge non può fare l’avvocato, tenterà di cambiare la legge. La serie si pone l’obiettivo di essere moderna, dallo stampo mistery e ... (Metropolitanmagazine.it)

La legge di Lidia Poët | Il trailer della seconda stagione - Netflix ha condiviso il trailer ufficiale della seconda stagione di La legge di Lidia Poët, la serie tv con protagonista Matilda De Angelis. Reduce dal grande successo ottenuto con la serie tv Citadel: Diana (qui la nostra recensione), la ... (Universalmovies.it)

"La legge di Lidia Poet 2" in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - Ancora una volta la Festa del Cinema di Roma diventa la cornice perfetta per presentare una nuova serie tv. Dopo Avetrana - Qui non è Hollywood e Adorazione, giovedì 24 ottobre è stata la volta di "La legge di Lidia Poet 2". La prima stagione ... (Romatoday.it)