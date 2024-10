Liberoquotidiano.it - Manovra, De Romanis: "Ridurre debito pubblico rende più forti in contesto incerto"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Mettere le mani nei conti dello Stato non è un bene solo per i Conti stessi, ma è anche una questione di equità perchè tanti bonus e detrazioni spesso vanno a chi non ne ha bisogno. E con questasi è iniziata a fare una selezione, con un tetto ai redditi e ai carichi famigliari.ilcipiùin unsempre più. Non abbiamo bisogno di bonus ma di stabilità, in modo tale da fare crescere il lavoro. Così si entra in un circolo virtuoso e si abbandono il circolo vizioso". Così l'economista e docente Luiss, Veronica De, rispondendo, dal palco della Convention dei consulenti del lavoro a Bologna, alle domande della giornalista Francesca Parisella sul suo ultimo libro 'Il pasto gratis', edito da Mondadori.