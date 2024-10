Quotidiano.net - Manovra: da tassa Bitcoin 17 milioni in più, web tax 52 milioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'innalzamento dal 26% al 42% dellazione delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalle operazioni ine altre cripto-attività porterà un maggior gettito di 16,7rispetto ai 27di euro attuali. Lo si evince dalle relazioni allache prevede appunto un già contestato aumento dell'aliquota, con una soglia di esenzione di 2.000 euro. Dall'allargamento della platea della web tax, per la quale non sono previste più soglie di fatturato, sono invece stimate maggiori entrate annue di 51,6di euro (di competenza e quindi con impatto sul deficit già nel 2025 ma con effetti finanziari per cassa dal 2026).