Mancini dopo il divorzio con l’Arabia Saudita | Non c’è ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È durata appena 14 mesi la fallimentaredida ct del. Ieri l’ufficialità del. Sul Messaggero le prime parole dell’allenatorela notizia: «In Arabia ci vuole pazienza, soprattutto adesso che i giocatori locali non sono più titolari nei club. I dirigenti sono anche molto bravi ma non esisteper unad». Robertoha chiuso la transazione con Yasser Al Misehal, il presidente della Federazione che lo aveva ingaggiato nell’agosto del 2023 nella speranza di andare ai mondiali. «Operazione difficile per le difficoltà create dall’arrivo di tanti stranieri. Non avevo neanche il cinquanta per cento di titolari in campionato».