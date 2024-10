Mamma non riconosce figlia dopo parto, infermiera la insulta: “Senza cuore” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Bari una madre ha lasciato in ospedale sua figlia appena nata. Pur non conoscendone la situazione economica L'articolo Mamma non riconosce figlia dopo parto, infermiera la insulta: “Senza cuore” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mamma non riconosce figlia dopo parto, infermiera la insulta: “Senza cuore” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Bari una madre ha lasciato in ospedale suaappena nata. Pur non conoscendone la situazione economica L'articolononla: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Mamma disoccupata lascia la figlia di 3 anni in auto e ruba nel supermercato : “Non ho soldi per mangiare” - Il furto è avvenuto a Pogliano Milanese (Milano) nel primo pomeriggio di giovedì 24 ottobre. La donna ha confessato al giudice di essere disoccupata e di non poter garantire alle tre figlie il sostentamento adeguato. Al momento del reato, ad ... (Fanpage.it)

