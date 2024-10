Quotidiano.net - Maltempo a Civitavecchia: numerosi allagamenti dopo il nubifragio. I video

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Giorni di disagio a, dove a seguito delsonoi danni e gli interventi dei Vigili del fuoco per prestare soccorso a coloro che ne hanno bisogno. In particolare, nella sera di ieri, sono state salvate due persone bloccate nel proprio veicolo, rimasto arenato al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, all’altezza dello svincolo autostradalesud. Anche oggi la circolazione sulla strada sta riscontrando problematiche, a causa di un violentoquesta mattina che ha causato un allagamento all'altezza del centro commerciale ‘Santa Marinella’. Gli operai sono impegnati nelle attività di pulizia della carreggiata invasa dal fango portato dall'acqua piovana, così da ripristinare il regolare transito.