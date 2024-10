Ilgiorno.it - Magenta, sessantenne sfrattato: “Ho perso il lavoro e dormo dove capita, aiutatemi”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Milano), 25 ottobre 2024 –dalle case comunali a Boffalora sopra Ticino, la sua vita è diventata la strada. Dallo scorso 29 agosto Luca Garascia gira per le strade dinella speranza di incontrare un colpo di fortuna che non arriverà. Dorme al parco Pertini in via Casati, a volte nella cabina Enel per andare a Pontevecchio, luogo pericoloso. Oppure sale sul treno e si dirige alla stazione Centrale di Milano,i senzatetto sono centinaia e l’accesso è chiuso dalla una alle cinque del mattino. Luogo ancor più pericoloso. Per poi ritornare a. “Ho 60 anni e nessuna possibilità di essere ricollocato nel mondo del– racconta –. Fino al 2010 lavoravo come verniciatore di scaffalature industriali, ma poi la ditta ha chiuso e io sono andato avanti a forza di lavoretti. Non ho possibilità di arrivare alla pensione e non ho alcuna entrata”.