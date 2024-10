Lucca e Davis affondano il Cagliari: l'Udinese vince 2-0, supera il Milan e sale al quarto posto (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nona giornata di Serie A si apre con la vittoria dell`Udinese in casa col Cagliari: i bianconeri conquistano i tre punti in una gara mai Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nona giornata di Serie A si apre con la vittoria dell`in casa col: i bianconeri conquistano i tre punti in una gara mai

Lucca e Davis in gol - l'Udinese batte il Cagliari 2-0 - I sardi restano in 10 per l'espulsione di Makoumbou e poi cadono sotto i colpi dei bianconeri UDINE - Lucca e Davis lanciano l'Udinese che segna un gol per tempo e stende 2-0 il Cagliari nella prima gara della nona giornata di campionato. Pesa ... (Ilgiornaleditalia.it)

