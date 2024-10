Linda Pani nuova professoressa a L'Eredità su Rai 1: nel 2019 fu Maria del Carnevale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Linda Pani, Maria del Carnevale di Venezia 2019 oggi 25enne, entra nel cast del pre serale di Rai 1 "L'Eredità", condotto da Marco Liorni. Al suo fianco ci sarà un'altra veneta, la trevigiana Greta Zuccarello. Il debutto è previsto alle 18.45 del prossimo lunedì 3 novembre.Clicca qui per Veneziatoday.it - Linda Pani nuova professoressa a L'Eredità su Rai 1: nel 2019 fu Maria del Carnevale Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)deldi Veneziaoggi 25enne, entra nel cast del pre serale di Rai 1 "L'", condotto da Marco Liorni. Al suo fianco ci sarà un'altra veneta, la trevigiana Greta Zuccarello. Il debutto è previsto alle 18.45 del prossimo lunedì 3 novembre.Clicca qui per

