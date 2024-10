Liguria, comizio finale del centrodestra per Bucci presidente. Chiude Meloni. Segui la diretta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto pronto per il comizio conclusivo della coalizione di centrodestra che, compatta sostiene il sindaco di Genova, Marco Bucci a governatore della Liguria, che andrà al voto domenica prossima. A aprire la kermesse, all’auditorium dei Magazzini del cotone a Genova, è Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, di fondatore di Alternativa popolare tempo fa ha siglato un accordo politico con il centrodestra. La scaletta degli oratori prevede, a partire dalle ore 16,30 gli interventi dei coordinatori regionali di tutti i partiti della coalizione, Seguiti dal discorso del candidato Bucci. Sul palco anche Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia). La conclusione è affidata alla premier e presidente di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Secoloditalia.it - Liguria, comizio finale del centrodestra per Bucci presidente. Chiude Meloni. Segui la diretta Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto pronto per ilconclusivo della coalizione diche, compatta sostiene il sindaco di Genova, Marcoa governatore della, che andrà al voto domenica prossima. A aprire la kermesse, all’auditorium dei Magazzini del cotone a Genova, è Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, di fondatore di Alternativa popolare tempo fa ha siglato un accordo politico con il. La scaletta degli oratori prevede, a partire dalle ore 16,30 gli interventi dei coordinatori regionali di tutti i partiti della coalizione,ti dal discorso del candidato. Sul palco anche Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia). La conclusione è affidata alla premier edi Fratelli d’Italia di Giorgia

